Algérie: Youcef Touati - Le joueur algérien n'est pas mort !

« Victime d'un accident de la route dimanche soir dernier, Youcef est dans un coma profond depuis lundi. Aujourd'hui, la situation ne nous permet pas de vous en dire davantage. Mais nous sommes, jour et nuit, à ses côtés. Tant qu'il a un espoir, en tant que parents, pour Youcef et pour tout ceux qui l'aiment, nous nous devons d'y croire. Par respect pour cet amour, nous souhaitons appeler chacun à la réserve et à la prudence pour nous laisser le temps nécessaire, pour laisser surtout à Youcef le temps nécessaire afin de gagner cette dure bataille - avec le soutien du corps médical. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui nous ont apporté un immense soutien ces dernières heures. Vous êtes trop nombreux pour tous vous citer. Mais l'amour de chacun de vous nous va droit au coeur ainsi - nous en sommes sûrs - qu'à Youcef.

