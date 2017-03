Congo-Kinshasa: Constant Omari refuse le départ d'Ibenge

Sous contrat avec la Fédération congolaise de football jusqu'en 2018, Florent Ibenge a annoncé qu'il ne compte plus poursuivre avec les Léopards à la fin de son bail. On l'annonçait il y a quelques jours. Mais le président de la Fédération congolaise de football (Fecofa) n'est pas de son avis. Actuellement en Zambie dans la cadre de la CAN U20 2017, Constant Omari compte mettre tout en œuvre pour lui faire changer d'avis.

« La dernière conversation que j'ai eu avec Ibenge, c'était après la CAN. Je lui ai dit personnellement que je lui renouvelais ma confiance. Il n'y avait pas de nuage entre lui et la Fédération », a dit le patron de la Fecofa au micro de Rfi. « Il a abattu et continue d'abattre un énorme travail. J'espère trouver un compromis avec lui », a ajouté Omari.

Reste à savoir s'il arrivera réellement à convaincre Ibenge de revenir sur sa décision.