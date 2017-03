Sénégal: Coopération - Le pays a bénéficié de 543 milliards de l'ACAB

Les résultats de l'Arrangement Cadre relatif aux Appuis Budgétaires, phase 2 (ACAB II) sont très concrets pour le Sénégal. A preuve, au regard des décaissements opérés depuis la mise en œuvre des appuis budgétaires, le Gouvernement a bénéficié de 543 milliards 469 millions F CFA sur la période 2010 à 2015.

C'est pour cela, le ministre de l'Economie et des Finances, Amadou Ba, n'a pas caché sa satisfaction au cours de la revue annuelle de l'ACAB. «Je voudrais, à cet effet, adresser les vifs remerciements du Gouvernement au Groupe des partenaires techniques et financiers de l'ACAB pour son engagement et son soutien», indique Amadou Ba.

En effet, le Sénégal a signé deux Arrangements Cadre relatifs aux Appuis budgétaires (ACAB) en 2008 et en 2013, avec un groupe de partenaires techniques et financiers notamment l'Union Européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de Développement, l'Agence française de Développement, l'Allemagne, l'Espagne, le Canada, les Pays-Bas, la Coopération italienne, le Royaume d'Arabie saoudite (2012) et le Luxembourg.

L'Arrangement cadre traduit une volonté des Partenaires signataires, de faire de l'appui budgétaire un instrument privilégié de mise en œuvre de la Politique économique et sociale, dans un contexte de bonne gouvernance et de réformes soutenues de gestion budgétaire et financière. Il vise aussi à améliorer le dialogue sur les réformes à engager, en mettant l'accent sur l'efficacité de la politique gouvernementale.

La signature prochaine de l'ACAB III viendra sans doute consolider un mécanisme flexible, intégré, crédible et vecteur de changements, grâce à l'instauration d'un dialogue politique productif et la réalisation d'actions de plus en plus ciblées pour une meilleure efficacité de la dépense publique.