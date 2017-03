Togo: Manifester, c'est devenu ringard

Le parti fondé par Gilchrist Olympio recommande une autre voie, celle du dialogue, 'une option beaucoup plus intelligente et moderne'.

L'époque a changé et cette méthode de contestation est à la fois révolue et inutile. Et l'histoire récente l'a démontré, estime l'UFC.

Mais le principe d'utiliser la rue comme moyen de pression est jugé 'absurde' par une autre formation de l'opposition et pas n'importe laquelle, l'UFC, leader historique de la protestation au Togo et jadis grand initiateur de manifs.

Des partis de l'opposition prévoient de manifester samedi à Lomé pour protester contre la hausse du prix de l'essence, apporter leur soutien aux enseignants en grève et pour exiger des réformes politiques. Le CAP 2015 et le NET ont appelé à cette marche.

