Sénégal: kaolack/Visite pédagogique et renforcement au curriculum - La 3éme compagnie des sapeurs-pompiers accueille Yavuz Selim

Et pour relever ce défi, le corps enseignant juge nécessaire d'aller parfois vers ces institutions pour permettre aux élèves de voir de visu la marche des choses. Une manière pour le personnel pédagogique de renforcer le programme au curriculum qui est dispensé à ces élèves. Mais aussi de les édifier, en ce qui concerne la visite d'hier, sur les différents corps qui composent les sapeurs-pompiers, les difficultés auxquelles cette institution de protection et de sauvegarde des biens et des personnes est souvent confrontée, et voir de près la logistique qu'elle utilise régulièrement dans le cadre de ses interventions.

Conduits par leur directeur, Youssouf Davarci, et par certains éléments du corps enseignant, 4O jeunes écoliers du groupe scolaire Yavuz Selim ont effectué hier, jeudi 9 mars, une visite pédagogique dans les locaux de la 31ème compagnie des sapeurs-pompiers de Kaolack. Ce, pour deux raisons spécifiques. Pour que les enfants sortent un peu le nez de leurs livres, et parce que dans la pratique, l'enseignement, dans certains établissements de la place, se fait de manière abstraite.

