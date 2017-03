Cameroun: Universités camerounaises - Douala championne en visibilité

L'institution est première d'un classement national du site 4icu.org, basé notamment sur la présence sur le web.

L'université de Douala, avec ses onze établissements, est en ce début d'année 2017, selon le site 4icu.org, l'institution d'enseignement supérieur qui possède le site le plus actif au Cameroun, comme l'explique le Pr François-Xavier Etoa, son recteur : « Il se trouve que l'élément d'appréciation sur lequel ils s'adossent est le suivi très serré des sites Web de chaque université qui traduit la vitalité, le dynamisme des activités, donc sa visibilité. Si vous faites des choses valables, positives, qui doivent se savoir et qui peuvent aussi être génératrices d'autres types d'activités, parce que le succès draine généralement d'autres succès, alors vous ne passerez pas inaperçus. » Et en termes de dynamisme, l'université de Douala, qui s'est résolument plongée dans le professionnalisme, a multiplié les conventions avec le monde de l'entreprise à travers ses établissements, des activités documentées sur son site.

Dans la section de l'Institut universitaire de technologie (IUT) par exemple, on peut retrouver les dernières actualités, comme le projet de jumelage de la ville de Douala à celle de Philadelphie aux Etats-Unis, initiative que va implémenter l'établissement pour le compte de la Communauté urbaine de la cité économique. Autre actualité, la visite du recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Pr Jean-Paul de Gaudemar, en marge de l'assemblée générale de lancement du Réseau des établissements d'enseignement supérieur et des institutions de recherche d'Afrique centrale (REESIRAC).

Tout comme la signature il y a quelques semaines d'une convention avec un groupe d'entreprises camerounaises, pour une meilleure insertion socio-professionnelle des étudiants. On n'oublie pas les revues scientifiques, les publications et les recherches d'enseignants, etc. Et dans les prochains jours, pour mieux s'investir dans son environnement, l'université de Douala organise géosciences-Douala 2017, du 29 au 31 mars prochain, le colloque de la société camerounaise de géosciences, sous le thème : « Apport des géosciences pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035 ».

Pr François-Xavier Etoa : « Bientôt un classement interne »

Le recteur de l'université de Douala.

Comment accueillez-vous cette première place ?

Avec un sentiment de satisfaction, mais aussi avec un zeste de préoccupation, parce que ça m'interpelle encore davantage à maintenir le cap. C'était d'abord Yaoundé I, mais je pense que la reconnaissance par rapport à cette option d'appréciation du fonctionnement des universités vient donc nous encourager. Et cerise sur le gâteau, j'apprends (et j'attends impatiemment d'avoir le courrier du ministre de l'Enseignement supérieur) que dans le classement national des établissements des universités, c'est un établissement de l'université de Douala qui est n°1 national. Il s'agit de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Et la Faculté des Sciences économiques et de gestion appliquée (Fsega) est 3e.

Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à l'université ?

L'une des choses, c'est stimuler davantage les chefs d'établissements, les enseignants. Maintenant, ils doivent densifier leurs projets de recherche pour que nous passions à un classement continental et qu'au niveau mondial, nous ayons une place honorable. La quête vers l'excellence, comme dit notre devise, c'est la volonté de bien faire. Au lendemain de ma prise de fonction, j'ai dit à mes collaborateurs : il y a onze établissements.

Par rapport à la quête de l'excellence, à l'assurance-qualité, il y aura un classement interne à l'université de Douala. Le vice-recteur en charge du contrôle interne et de l'évaluation travaille sur ce dossier. Une première mouture m'a été présentée. Dans les prochaines semaines nous allons l'élaborer davantage, partager les points de vue avec les autres protagonistes, pour déterminer l'établissement qui sert de locomotive dans la marche vers la qualité.