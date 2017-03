Sénégal/Zambie: CAN U-20 - Le Sénégal rejoint la Zambie en Finale

Après le départ des composantes aérienne et navale, suivie de la décision de la… Plus »

Le Sénégal disputera pour la deuxième fois consécutive, une finale de CAN des moins de 20 ans après celle de 2015 perdue contre le Nigeria. Les joueurs ont eu beaucoup de pression sur le terrain. Le jeu était parfois décousu, tant l'envie de disputer la finale était grande. «Le match contre la Zambie sera une finale, une fête. Les deux équipes feront le maximum pour montrer du spectacle, puisque c'est ce que le public vient voir. C'est une bataille sur le terrain et la meilleure équipe gagnera », annonce le sélectionneur sénégalais qui disputera cette finale avec le seul rescapé de son effectif de 2015, Moussa Ba. La petite finale opposera demain, l'Afrique du Sud à la Guinée, au Heroes National Stadium de Lusuka.

Le Sénégal a une équipe avec des joueurs qui vont vite en profondeur avec des ballons qui sont très vite passés dans le dos de l'adversaire. Mais, l'arbitrage a eu quelques soucis », analyse Mandjou Diallo, le sélectionneur guinéen. Notamment ce penalty sifflé en fin de première mi-temps en faveur des Lionceaux de la Téranga, tiré par Ibrahima Niane mais stoppé par Moussa Camara, le gardien de but du Sily juniors. La Guinée a eu de belles occasions, mais avec un rideau défensif sénégalais prêt à limiter les espaces entre et dans les lignes. Les Guinéens, qui ont cherché la faille en améliorant le jeu dans les espaces réduits, en largeur et en profondeur, n'ont rien pu faire.

C'était un combat entre guerriers Mandingues. Une partie bien engagée par le Sénégal, mais également bien achevée. Les Lionceaux du Sénégal ont battu hier le Sily national juniors de Guinée, sous une brume forte au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola par 1-0. Un but inscrit sur une tête de l'avant-centre sénégalais, Aliou Badji. La défense guinéenne, conduite par le capitaine Mohamed Aly Camara, a trop mis son gardien dos au mur, le contraignant à des faces à faces avec Ibrahima Niane et Krépin Diatta. Le Sily juniors essaie d'imposer une défense individuelle stricte lorsque les Sénégalais se rapprochent de leur goal. Mais cette formule ne semble pas freiner les Lionceaux de la Téranga. Ces derniers réussissent des incursions sans grand effet. « C'était un match d'un niveau appréciable. La Guinée a produit du beau jeu par rapport aux autres matches.

