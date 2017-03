Cameroun: Un gang de voleurs de voitures démantelé à Yaoundé

L'arrière cour de la délégation régionale de la Sûreté nationale du Centre est très occupée.

On y trouve seize véhicules, tous de marque Toyota (Carina E, Rav 4, Corolla), des cartons de bijoux et de produits de purification d'eau, un compresseur, des transformateurs etc. Il s'agit là du gang dirigé par un certain Bekolo Francis Dominique alias « Siantou », 45 ans. C'est en octobre 2016 que la Division régionale de la Police judiciaire du Centre commence ses investigations, suite aux nombreuses plaintes de vol de voitures dans la ville de Yaoundé et ses environs. Celles-ci vont aboutir à l'interpellation des nommés Olanna Nnomo alias « Manguier » et Efala Florent alias Brice, 26 ans le 13 février 2017 à Yaoundé.

Leur exploitation va orienter les enquêteurs sur la piste du chef de gang, Bekolo Francis alias « Siantou » et de Mintsa Suzan Narcisse, 34 ans qui seront interpellés au quartier Etam-Bafia dans la nuit du 21 au 22 février 2017. Leur mode opératoire consistait à voler des véhicules à l'aide de fausses clés. Ils convoyaient ensuite leur butin pour le village du chef de gang, Tsinga par Dzeng dans le département du Nyong et So'o. D'ailleurs, le chef de gang Bekolo est très connu dans la contrée pour ses actes de charité et de bienfaisance.

Les véhicules étaient parqués dans la localité en attendant leurs nouvelles cartes grises et d'éventuels acquéreurs. Les perquisitions menées au village Tsinga ont également permis de constater que le gang diversifiait ses activités, notamment dans le déchargement de nuit des camions en pleine circulation sur certains axes routiers. Les quatre malfaiteurs ont été déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes, en attendant leurs complices qui courent toujours.