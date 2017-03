Cameroun: La présidentielle française au rythme des « affaires »

D'un côté, certaines personnalités le qualifient de trop «radicaliste» et ont du mal à digérer le fait que Benoit Hamon a mené la fronde jusqu'à faire signer une motion de censure contre le gouvernement. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'il ne se reconnaissait pas dans sa campagne et qu'il pourrait choisir Emmanuel Macron face à la menace du Front national.

Dans l'entourage de Fillon, l'on annonce d'autres nominations dans les prochains jours. Ces réajustements viennent démontrer une fois de plus la détermination du candidat Fillon à poursuivre le combat jusqu'au bout. Lâché et appelé à jeter l'éponge par plusieurs cadres de la droite, il croit toujours en ses chances. Que ce soit l'affaire des présumés emplois fictifs accordés aux membres de sa famille du temps où il était encore au parlement ou la non déclaration du remboursement d'un prêt de 50 000 euros, l'homme se dit confiant.

