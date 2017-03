Madagascar plus que jamais dans l'œil du cyclone

Les difficultés de l'économie malgache vont s'amplifier. Le régime va traverser une période difficile et on va pouvoir juger de sa capacité à faire sortir le pays de cette tempête dont les conséquences vont se faire sentir très longtemps.

A cinquante jours du premier tour de l'élection, il était plus que temps qu'il entre dans le vif de la campagne électorale. Ses rivaux, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont assis leur stature de favoris comme le montrent les dernières enquêtes d'opinion.

L'intervention des militaires américains sur le terrain se fait au vu et au su de tous les observateurs, illustrant ainsi le changement opéré depuis l'arrivée de Donald Trump à la maison blanche. Si on en doutait, la réaction des USA après le tir par la Corée du Nord de quatre missiles balistiques est éloquente.

Les conditions de vie de la majorité de la population qui n'étaient pas brillantes vont empirer. Le pays attendait bien évidemment l'arrivée de ce météore car on est en pleine saison cyclonique, mais il est toujours difficile de voir toutes ces destructions et ces souffrances engendrées par son passage.

Le cyclone Enawo est en cette fin de semaine sur le point de quitter la Grande Ile. Pour le peuple malgache, c'est une épreuve de plus dans le long calvaire qu'il endure depuis un certain temps.

