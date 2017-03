Afrique du Sud: Découverte d'un gène responsable de la mort subite des jeunes

Toutefois, les chercheurs tempèrent : ce dépistage est long et n'est disponible que dans peu d'endroits. Mais pour le doyen de faculté de médecine de l'université du Cap, il s'agit de la plus importante percée médicale dans le pays depuis la première greffe du cœur dans les années 1960.

Pendant 20 ans, une équipe de l'université du Cap a suivi une famille dans laquelle il y avait eu plusieurs cas de morts subites chez des jeunes.En collaboration avec des chercheurs italiens, cette équipe a réussi à identifier le gène responsable de la maladie dans cette famille. Celui-ci s'appelle le CDH2 et sa mutation provoque un trouble génétique qui prédispose les patients à un arrêt cardiaque. Ce gène a été identifié parmi plus de 13 000 variantes génétiques.

