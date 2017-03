Maroc: Poursuite de la politique de régularisation des migrants clandestins

Avec ses 34 millions d'habitants, les migrants représentent, selon les chiffres officiels, plus de 3% de la population au Maroc. Encore un grand nombre espère pourtant passer en Europe via les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, ou de tenter la traversée du dangereux détroit de Gibraltar, séparant l'Afrique de l'Europe de seulement 14 km.

Mais aujourd'hui militant actif de l'intégration africaine, le Maroc se montre soucieux de donner un visage plus humain envers les migrants clandestins - en 2013, le royaume chérifien s'était doté d'une politique migratoire, avec la création d'un ministère dédié pour traiter des conditions de régularisation mais aussi d'intégration socio-économique de ces immigrés comme l'accès simplifié à l'école, à la santé - à l'époque, 25 000 personnes s'étaient vues attribuer une carte de séjour, valable 1 an.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.