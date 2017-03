Afrique de l'Ouest: Raout ce vendredi des dynamiques entrepreneurs du REAO à Bamako

Ces treize REAO, association nationale indépendante, ont mis en place un Réseau Régional dont le siège est à Accra et qui a le statut d'une "Organisation Non Gouvernementale Internationale".

Après Dakar, ce fut Cotonou et ainsi est partie l'idée de ce qui deviendra le Réseau de l'Entreprise dans treize pays que sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Dans un contexte de démocratisation en grande évolution dans la sous-région, plus de trois cents hommes d'affaires se sont rencontrés du 22 au 25 novembre 1991 à Dakar pour réfléchir aux voies et moyens de promouvoir le secteur privé dans les différents pays.

Les lignes bougent. Le REAO s'est donné les moyens de ses ambitions. Pour rappel, c'est dans les années 90, que le REAO a été créé par un groupe d'entrepreneurs motivés et soucieux d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest, nécessaire à l'essor d'un secteur privé fort et dynamique qui serait en mesure de contribuer au développement économique des pays de la sous - région.

