communiqué de presse

Sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni ce jour, Vendredi 10 Mars 2017, à partir de 11 heures 30 minutes, au Palais de la Présidence de la République.

En début de séance, le Conseil des Ministres a salué la tenue de la première session du Haut Conseil pour l'Investissement, en abrégé « HCI », cadre de dialogue public-privé.

Le HCI vise à mutualiser les synergies qui définissent les mécanismes les plus appropriés en vue de la relance et de la performance de notre économie, tout en accordant une place plus importante à la PME gabonaise.

Par la suite, le Conseil des Ministres s'est félicité de la Convocation solennelle du Dialogue Politique ainsi que de son ouverture, le 28 Mars 2017, à Libreville.

A cet effet, le Conseil des Ministres tient à rendre un hommage mérité et appuyé au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, qui, vainqueur de l'élection présidentielle du 27 Août 2016 et soucieux de préserver la paix, la cohésion et l'unité nationale, a décidé de convoquer le Dialogue Politique, en vue d'emmener les fils et filles de notre pays qui le désirent, y compris la Société Civile, à apporter leur contribution à la recherche de solutions pérennes pour raffermir notre jeune démocratie.

Ainsi donc, le Dialogue Politique se déclinera en quatre (4) phases :

1°) la première phase consistera en la cérémonie solennelle d'ouverture ;

2°) la seconde phase, citoyenne, sera celle au cours de laquelle la Société Civile apportera ses contributions selon les modalités définies par le Bureau des Assises ;

3°) la troisième phase, politique, sera consacrée exclusivement aux Partis Politiques ;

4°) enfin, la quatrième phase sera constituée de la cérémonie solennelle de clôture.

Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres rejette avec la plus grande fermeté, les allégations tendancieuses, irresponsables et sans fondements de la Délégation Permanente de l'Union Européenne à Genève, hier Jeudi 09 Mars 2017, car, il n'y a jamais eu, dans notre pays, ni déportations ni disparitions forcées, encore moins de torture sur des opposants ou d'exécutions extrajudiciaires comme cela a été prétendu.

Le Gabon est un état de droit démocratique et le Gouvernement de la République n'entend pas laisser ternir son image et se réserve par conséquent le droit d'engager toutes les actions nécessaires pour mettre fin à cette campagne de dénigrement.

Enfin, le Conseil des Ministres a pris acte de la position de Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies pour qui l'élection présidentielle du 27 Août 2016 est désormais derrière nous. Il encourage de ce fait le Dialogue Politique initié par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, tout en invitant l'ensemble des forces vives à y prendre part.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, CHARGE DU DIALOGUE POLITIQUE

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant convocation et organisation du Dialogue Politique.

Au sens du présent décret, le Dialogue politique qui s'ouvrira le 28 mars 2017 s'articulera autour des quatre (4) thématiques ci-après :

La réforme des Institutions et la consolidation de l'Etat de droit démocratique ;

Les réformes électorales ;

La modernisation de la vie publique ;

La consolidation de l'Etat de droit.

MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DES ECOSYSTEMES

Le Conseil des Ministres a entériné le projet de décret portant création et organisation de l'Agence Nationale de la Préservation de la Nature.

L'Agence Nationale de la Préservation de la Nature, en abrégé « ANPN », exécute la politique du Gouvernement en matière de connaissance, de protection, de gestion et de valorisation de la biodiversité.

L'ANPN est un établissement public à caractère scientifique et environnemental, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

L'ANPN comprend :

le Comité de Gestion ;

la Direction Générale ;

l'Agence Comptable ;

le Comité Scientifique ;

les Comités Consultatifs.

MINISTERE DE L'EGALITE DES CHANCES

Le Conseil des Ministres a approuvé les projets de décrets ci-après :

1. le projet de décret portant réorganisation du Ministère de l'Egalité des Chances.

Au titre du présent décret, le Ministère de l'Egalité des Chances, a pour mission de concevoir, de proposer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations ; de réduction des inégalités ; de promotion de la solidarité nationale et de la cohésion sociale, en concertation avec les autres administrations.

Le Ministère comprend :

le Cabinet du Ministre et les Services rattachés ;

le Secrétariat Général ;

l'Inspection Générale des Services ;

les Directions Générales ;

les Etablissements sous tutelle.

2. le projet de décret portant attributions et organisation de la Direction Générale des Etudes, de la Prospective et de la Norme.

La Direction Générale des Etudes, de la Prospective et de la Norme, en abrégé « DGEPN » est chargée de concevoir toutes les stratégies concourant à la réduction des inégalités et à la promotion de l'Egalité des Chances.

3. le projet de décret portant réorganisation de la Direction Générale de l'Egalité des Chances.

Ce décret porte sur la redéfinition des missions et organes de la Direction Générale ci-dessus mentionnée.

A ce titre, la Direction Générale de l'Egalité des Chances assure la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations et la réduction des inégalités.

4. le projet de décret portant création et organisation de la Direction Générale de la Promotion de l'Egalité des Chances.

La Direction Générale de la Promotion de l'Egalité des Chances, en abrégé « DGPEC », a pour mission de promouvoir des actions qui concourent au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale.

Toutes ces Directions Générales, sont composées :

des services d'appui

des services centraux.

5. le projet de décret portant création et organisation de l'Observatoire des Inégalités.

L'Observatoire des Inégalités, dénommé « l'Observatoire », a pour mission d'observer et de mesurer le niveau des inégalités dans la société gabonaise.

L'Observatoire est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion administrative et financière.

L'Observatoire comprend :

le Conseil d'Administration ;

le Conseil Scientifique ;

la Direction Générale ;

l'Agence Comptable.

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création et organisation du Conseil National de la Comptabilité.

Le Conseil National de la Comptabilité, en abrégé « CNAC », et désigné le « Conseil », est un organe consultatif.

Le Conseil a pour vocation d'émettre dans le domaine comptable, des avis, recommandations et propositions concernant l'ensemble des secteurs économiques, en concertation aves les autres organismes publics et privés compétents.

Le Conseil comprend :

l'Assemblée Plénière ;

le Secrétariat Permanent.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DES ECOSYSTEMES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la célébration à Libreville, du 17 au 18 Mars 2017, de la Journée Mondiale d'action pour les rivières, avec comme thème cette année « la rivière n'est pas une poubelle. »

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

Conseillers du Président de la République :

 M. Ghislain Aimé BOUPO ;

 Mme Yvonne THEVENET ;

 Médecin Lieutenant-Colonel Justin LEYASSA.

Chargé de Mission du Président de la République : M. Wilfried NGUEMA.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET FAMILIAL, DE LA PREVOYANCE SOCIAL ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

Directeur de Cabinet : M. Flavien HEKEELA, confirmé.

Chef de Cabinet : M. Edmond BAGNET, confirmé.

Secrétaire Particulière : Mme Pauline MANFOUMBI, confirmée.

Conseillers :

 Conseiller Chargé du Développement Social : Dr Serge Aimé ESSEMBE, confirmé.

 Conseiller Chargée du Développement Familial et de la Promotion de la Femme : Mme Blandine ENGONGHA BIKORO, confirmée.

 Conseiller Chargé de la Protection Sociale et des Affaires Economiques et Financières: M. Nicolas ZEKPA MENSHA, confirmé.

 Conseiller Chargé des Etudes et de la Programmation : M. Jean Baptiste OBAME NTOUTOUME, confirmé.

 Conseiller Chargé du Bien-Être et des Espaces de vie : Dr Paul Yannick BITOME ESSONO.

 Conseiller Chargée de la Solidarité Nationale et de l'Investissement Humain : Mme Diane NDONG NGUEMA.

 Conseiller Chargé des Affaires Juridiques et Administratives : M. Julien MABOUNDA.

 Conseiller Chargé des Affaires Diplomatiques : M. Michel OBIANG MEYO, confirmé.

 Conseiller Chargé du Protocole et des Relations Publiques : M. Anicet YAYA BARRO.

 Conseiller Chargé de la Logistique et des Moyens Généraux : M. Freddy NZE EKEKANG, confirmé.

Chargés d'Etudes :

MM.

 Isaac BOUNGOUENDE, confirmé ;

 Silvère NTOUTOUME ONGONE, confirmé ;

 François MBIGUIDI IDIATA ;

Mmes :

 Vahine ANGUILE, confirmée ;

 Nadine Sandra ABANG NZE.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L'INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L'ETRANGER

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

Conseiller : Mme Sonia Rachel Geneviève OLENDO, précédemment Chargée d'Etudes.

SECRETARIAT GENERAL

Ambassadeur Directeur du Protocole : M. Olivier MAKANGA, en remplacement de M. Norbert LOUMBA.

COMMISSARIAT A L'INTEGRATION REGIONALE

Commissaire Adjoint : M. Norbert LOUMBA, en remplacement de M. Laurent MBA.

Chargés d'Etudes :

 M. Patrick ANGUILLET TETEGAN ;

 Mme Mireille EFFA NSA.

MISSION PERMANENTE DU GABON AUX NATIONS UNIES

Conseiller : M. Blanchard ONANGA NDJILA.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA COMMUNICATION, CHARGE DE LA CULTURE ET DES ARTS, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

Directeur de Cabinet : M. Christ Hermann POUNAH.

Chef de Cabinet : M. Jean Pierre BINGOH OSSIMA.

Conseiller Administratif : M. Jean de Dieu ZEIH BITA.

Conseiller Diplomatique : M. Maximin MANGOUALAMANGOYE.

Conseiller en Communication : Mme Nadège Alix MBANDA MOUGNEVI.

Conseiller Chargé de la Production Audiovisuelle : M. Bertrand EBIAGHE ANGOUE.

Conseiller Chargé de la Formation : Mlle Mandy Idrissa NGARI.

Conseiller Chargé de l'Economie Numérique : M. Jean Bernard AMANI ONANGA.

Conseiller Chargé de la Poste : M. François MVELE NSA.

Conseiller Chargé de la Promotion des Evènements Culturels : Mme Rose OGOUEBANDJA.

Conseiller Chargé du Patrimoine des Arts et Traditions : M. Jean Bosco NGUEMA ONDO NDOUTOUMOU.

Conseiller Chargé des Industries Culturelles : M. Georges PENDY.

Secrétaire Particulière du Ministre d'Etat : Mme Flavienne AVOMO BEKOUNG.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : M. Simplice NZAMBA.

Chef de Cabinet : M. Anicet MOUSSAVOU.

Chargés d'Etudes :

MM. :

 Joel MAPAGA ;

 Adiouma NDIADE MAKANGA ;

 Bile Jules Francis IMALET ;

 Luc MOUDOUMA ;

 Mme Yolande MBOUROUKOUNDA.

Secrétaire Particulière : Mme Stéphanie MPEMBA MBADINGA.

MINISTERE DES MINES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : M. Pierre-Marie MBOULA, confirmé.

Conseiller chargé des Carrières : M. BOULINGUI BOULINGUI.

Conseiller chargé de la Recherche et de l'Exploitation Minière : M. David OSSIBADJOUO, confirmé.

Conseiller Economique et Financier : M. Cyrille BIBANG ENDAMANE, confirmé.

Conseiller chargé des Questions de Responsabilité Sociétale des Entreprises : Mme Murielle Bétina MOUYEYE BOUESSE.

Conseiller chargé de la Communication : Mme Ornella Charline MACHAKA ONGUENET, confirmée.

Chargés d'Etudes :

Mmes :

 Patricia OBIANG épouse OUSSOU, confirmée ;

 Nabila Manouchka MINKOUE, confirmée ;

 Jodie Lyvia MBA MINKO ;

MM. :

 Amaël ZEPHIR ;

 Chamberlin MAIKA BOUWAMA.

Secrétaire Particulière : Mme Claudette Michelle MANGA, confirmée.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE, CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME GRAINE

CABINET DU MINISTRE

Chef de Cabinet : M. Etienne Thierry IBIATSI.

Conseiller Juridique et Administratif : M. Cyriaque ASSOUMOU NDONG, en remplacement de M. Anicet MOANDA.

Conseiller Agriculture et Sécurité Alimentaire : M. Patrick Alain MOUNGUENGUI, en remplacement de M. Jean de Dieu VOGA MOUDOUBOU.

Conseiller chargé du Développement Rural : Mme Clarisse PONGA SIENO.

Conseiller chargé de la Formation et de la Recherche : M. Pacôme TSAMOYE.

Conseiller chargé de la Coordination des Programmes et Projets du Secteur : M. Serge Armand MBOULA.

Conseiller Diplomatique : M. François EBIBI-MBA, confirmé.

Conseiller financier : M. Jean Pierre ENGANDJAS.

Conseiller Elevage : M. Guy Anicet RERAMBYATH, en remplacement de M. Franck MIHINDOU.

Conseiller en Communication : Mme Darlène ZAMBA BOUKANDOU.

Chargés d'Etudes :

MM. :

 Rodrigue OWOUMBOU ;

 Théodore MATA ME KWAWOU ;

 Isidore ABA'A ODZAME ;

 Eric MINKO ;

 Mme Mathilde Louise BABOUSSA.

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : M. Emile Serge MOUNGUENGUI, confirmé.

Chef de Cabinet : Mme Prisca Philippine OKOUROU, confirmée.

Secrétaire Particulière : Mme Awa Danladi AGNETCHOUE épouse NDONG EKOMI, confirmée.

Chargés d'Etudes :

MM. :

 Juste de Dieu MBOUSSA BONNET, confirmé ;

 Dieudonné DEMOKO NZENGUI, confirmé.

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : M. Kern IPONGA BODI.

Chef de Cabinet : M. Pacôme Armand ONGALA.

Conseiller Technique : M. Thomas WANDJIE, en remplacement de M. Fidèle MBAZOGHE.

Conseiller Financier : M. Willy Giscard ONTSIA, en remplacement de M. Nicolas BEYEME.

Conseiller Economique : M. Bernard ELLA ALLOGHO.

Conseiller Juridique : M. Guy Gervais MBONGO OTANDO.

Conseiller Diplomatique : M. Félix MOUANGA SACKO.

Conseiller Budgétaire : M. Michel TSAMBA.

Chargés d'Etudes :

Mmes :

 Jessicka Shirley NTSAGA ;

 Ferla MVOU OYOMBO ;

 Tatiana ABIERI ;

MM.

 Mac Arthur Emery NGUEMBE EKIA;

 Ted Stéphane ADIMINGA KOUNA.

Secrétaire Particulière : Mme Monique MBOMBO.

CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ET DU FINANCEMENT DES PENSIONS

Directeur de Cabinet : M. Jean Berclemence TATI.

Chef de Cabinet : M. Jean H. TATY MAVOUNGOU.

Chargés d'Etudes :

MM. :

 Ambroise NDONG BIE ;

 Aimery Lilian PEFOUKA ;

 Djeff Crépin OSSAGUI DICKA ;

 Régis Arnaud MBOUMBOU ;

 Mme Sonia Lactatia NTSAGA.

Secrétaire Particulière : Mme Marie-Agnès NYAMATSIENGUI née MOUTSINGA MOUMBANGOU.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CABINET DU MINISTRE

Conseiller chargé du suivi de la Mise OEuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse : M. Hanse Charly MOUNGNIENGOU, en remplacement de M. Gaël OWONO ESSONO.

Je vous remercie.