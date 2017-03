Mauritanie: Bababé et Kaédi - Les groupements féminins célèbrent le 8 mars

Dans le cadre des festivités marquant la fête internationale des femmes, le Forum des organisations nationales des droits humains, a organisé ce mercredi 8 mars 2017, simultanément dans ses cliniques juridiques de Bababé et de Kaédi, des rencontres d'information et de sensibilisation des femmes issues des communes cibles de son programme intitulé « Renforcement du pouvoir citoyen pour la sécurisation foncière, l'accès et le contrôle de la terre par les femmes » (Aéré Mbar et Niabina/Garlol pour le Brakna et Djéol et Néré Walo pour le Gorgol).

Dans les deux cliniques, les participantes ont suivi des exposés présentés par des élues (dont l'Adjointe au Maire de Bababé, Mme Khadijettou Kassoum Bâ), des pionnières locales dansla lutte pour les droits des femmes(dont FatimataYéroSall dite AissataDjary et Ramatoulaye Bâ), des actrices de mouvements associatifs féminins (dont Houlèye Bâ, Aissata Mary et Haby Bâ). Ces communications ont été modérées par les responsables des cliniques du Forum à Bababé et à Kaédi à savoir MM. Yaya Sarr, Diallo Oumar, Nianeet le doyen Bâ Samba Gattaentre autres.

Tour à tour, les intervenants ont lancé un vibrant appel à leurs sœurs pour qu'elles mènent une lutte inlassable pour la préservation de leurs droits qui sont conformes aux préceptes de Notre Sainte Religion, l'Islam. Ils ont invité les femmes à prendre en main leur propre destin et de « cesser d'être d'éternelles applaudisseurs ». Ils rendu hommage aux milliers de femmes qui, dans le passé, ont osé poser les jalons de ce noble combat.

Après une projection de films documentaires sur le dynamisme des femmes rurales notamment dans le domaine de l'exploitation maraîchère, les participantes ont pris connaissance du contenu de la « charte pour la réalisation des droits fonciers des femmes en Afrique ».

Il s'agit d'une initiative de 29 femmes issues d'une délégation de 400 femmes de 22 pays d'Afrique, qui, du 10 au 15 octobre 2016, ont escaladé les 5895 m ètres du Mont Kilimandjaro. Elle a pour but de permettre aux femmes d'être mieux prises en compte dans les décisions relatives à la gouvernance foncière.

Ainsi, elle interpelle les gouvernements et les institutions afin que les législations et politiques publiques favorisent l'accès des femmes à la terre, luttent contre les discriminations et les barrières socio-culturelles qui empêchent les femmes de faire valoir leurs droits et agissent face aux menaces à l'encontre des défenseurs et défenseuses des droits des femmes.

Ensuite, les participantes ont été imprégnées des luttes menées depuis la fin du 19e siècle quand les femmes ouvrières de Chicago pour obtenir un traitement égal à celui des femmes en passant par leurs multiples rencontres dont celle de Copenhague jusqu'en 1977, date à laquelle les Nations-Unies ont décrété le 8 mars, fête internationale des femmes.

Enfin, les exposés ont également mis l'accent sur l'impérieuse autonomisation des femmes, seul gage de la satisfaction de leurs droits. Pour ce faire, elles doivent s'organiser en coopératives ou GIE pour prendre en main leurs propres destins, militer pour l'accès à la terre avec l'obtention de titres fonciers et renforcer la scolarisation des filles.

Dans leurs interventions, les bénéficiaires ont remercié les acteurs et actrices de la société civile qui appuient les efforts de l'Etat pour leur engagement à les accompagner dans leur combat inlassable pour la prise en charge de leurs préoccupations dans les législations nationales et internationales.