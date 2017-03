Congo-Kinshasa: La CPI et le massacre du Kasaï - Les informations inscrites au registre du Procureur

Enfin, le ministre des Affaires étrangères, She Okitundu Léonard, avait reconnu les faits et promis des enquêtes recommandées par le chef de l'Etat. Ces enquêtes n'ont jamais étaient annoncées au souverain primaire.

Au bout de quelques temps, les militaires s'étaient rapprochés de leurs victimes et s'étaient mis à achever à bout portant les blessés et survivants couchés à terre.

Et pourtant, l'élément vidéo montrait les faits suivants : un groupe de soldats, habillés en uniformes des Forces armées de la RDC (FARDC), équipés d'armes à feu, recevaient des instructions de viser les victimes à la tête et à la poitrine.

La réponse de la CPI coïncide avec la position ferme (publiée le 7 mars 2017) du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, le prince de Jordanie Zeid Ra'ad Al-Hussein, qui demande à la RDC l'établissement d'une commission d'enquête sur « la découverte de trois charniers » et des graves allégations de violations des droits humains, notamment des « meurtres par des soldats » dans les provinces du Kasaï et de Lomami.

