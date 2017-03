Mauritanie: Pose de la première pierre du projet d'extension de l'école nationale de santé publique de Nouakchott

Notons que les travaux de construction et d'équipement dureront un an.

Pour sa part, l'ambassadeur du Japon à Nouakchott, SEM. Histatsugu Shimizu, a précisé que le projet va permettre à l'ENSP d'accueillir plus de 1200 étudiants à l'horizon 2020, le nombre d'heures de formation sera augmenté et de nouveaux modules de formation pour les techniciens supérieurs de santé pourraient être offerts dans cet établissement.

S'exprimant à cette occasion, la directrice de l'ENSP, Dr. Zeinebou Mint Haïdy, a souligné que le projet va permettre de rehausser les compétences des ressources humaines du secteur de la santé et d'améliorer ses prestations au niveau quantitatif et qualitatif.

Le projet porte sur la construction d'un bloc de trois étages et la fourniture d'équipements nécessaires permettant à l'ENSP d'améliorer la capacité d'accueil des étudiants, augmenter les heures de formation et offrir de nouvelles modules de formation aux techniciens supérieurs de santé.

Les soins de santé de Mauritanie vont s'améliorer qualitativement et quantitativement très prochainement grâce à l'aménagement d'un environnement de formation des ressources humaines, à travers l'extension et l'équipement de l'école de santé publique (PNSP) pour un coût global de 3.720.000.000, sur financement du gouvernement du Japon au titre de l'aide non remboursable.

