Algérie: L'Ostéopathie, une médecine complémentaire importante pour la pratique sportive

Alger — Les Congressistes au 4e congrès méditerranéen de médecine du sport, tenu vendredi au centre familial de Ben Aknoun (Alger), ont soutenu que l'Ostéopathie est reconnue, comme "médecine complémentaire", devenue importante pour la pratique sportive.

" L'Ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle qui s'intéresse et traite les troubles fonctionnels du corps humain et elle se distingue nettement des autres moyens d'intervention en thérapie manuelle", a expliqué le président de la société française de médecine manuelle orthopédique et Ostéopathie (SOFMMOO), Jean-Luc Garcia, en marge de son intervention lors du Congrès.

Au cours de son exposé, Garcia a donné un aperçu sur cette nouvelle méthode, reconnue en France comme médecine complémentaire qui a " son importance", tout en souhaitant, la voire en application dans d'autres pays dont l'Algérie.

S'adressant aux présents dont des médecins algériens venus pour apprendre et échanger des idées avec les experts étrangers, le président de la SOFMMOO a aussi mis l'accent sur le rôle de la formation dans le domaine qui comprend l'étude détaillée de l'anatomie, de la biomécanique et de physique, mais également, de l'apprentissage de techniques précises de palpation et favoriser le développement d'une sensibilité palpatoire de ses outils de travail.

De son côté, le président sortant du Groupement Latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS), le Docteur Noureddine Bendib a insisté sur la "formation pratique" des médecins algériens et tous ceux qui touchent à la pratique de la technique "l'Ostéopathie qui est très ancienne, mais toute nouvelle en Algérie".

" Nos médecins que ce soit, rhumatologues, médecins rééducateurs, orthopédistes, ou spécialistes en médecine du sport doivent saisir l'occasion des ateliers qui sont organisés lors de ce Congrès pour apprendre bien et efficacement et profiter de l'expérience des experts étrangers et spécialistes ici présents", a souligné Dr Bendib.

Le 4e congrès méditerranéen de médecine du sport, organisé durant une journée par l'Association sportive des médecins du Grand Alger (ASMGA), en collaboration avec le Groupement Latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS) et la société française de médecine manuelle orthopédique et Ostéopathie (SOFMMOO), sous l'égide du président du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA), devrait prendre fin avec une série de recommandations.

Aussi, une assemblée générale élective sera tenue, en fin d'après-midi, pour le renouvellement du bureau du Groupement Latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS).

Le rendez-vous d'Alger enregistre la participation de référents de l'Ostéopathie de France, tout le staff de la (SOFMMOO) et une quinzaine d'experts étrangers et algériens ainsi que des médecins algériens de différentes spécialités.