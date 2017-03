Sénégal: Un réseau veut inciter la diaspora sénégalaise à faire profiter ses compétences

L'organisation de ces évènements et l'animation du réseau "Back to Galsen" en général sont assurées par une équipe de vingt bénévoles, renseigne M. Ndiaye.

Dans plusieurs pays d'accueil, a-t-il signalé, le réseau "Back to Galsen" a accueilli "bénévolement et orienté" de nouveaux arrivants et organisé diverses manifestations (teams building, initiatives de réseautage, entre autres), en vue de permettre à ses membres d'échanger "des contrats et des opportunités Professionnelles".

Selon lui, le réseau B2G rassemble au Sénégal et à l'étranger "11000 membres" qui communiquent entre eux des offres d'emplois et de services à travers notamment les réseaux sociaux.

Dans cette perspective, B2G compte se mobiliser en particulier pour la réinsertion des expatriés sénégalais, en leur permettant de partager les opportunités de carrière et d'affaires et de collaborer avec les structures qui encouragent le retour des expatriés, a indiqué M. Ndiaye à des journalistes.

Selon son président, Youssou Owens Ndiaye, le réseau B2G a pour "ambition d'encourager tous les Sénégalais établis à l'extérieur à mettre leurs compétences et leur dynamisme au service de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier".

Dakar — Une rencontre de réflexion sur le retour au bercail des émigrés sénégalais s'est tenue vendredi à Dakar, à l'initiative du réseau "Back to Galsen" (B2G) dont l'ambition est d'encourager la diaspora sénégalaise à mettre ses compétences aux services de leur pays et de l'Afrique en général.

