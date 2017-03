Sénégal: Les Sénégalaises entrepreneures "n'ont accès qu'à 1% des marchés publics" de leur pays (ONU-Femmes)

La directrice régionale d'Onu-Femmes a également évoqué "l'accroissement de la productivité des agricultrices, à travers l'innovation et l'accès aux nouvelles technologies, mais aussi grâce à l'accroissement de l'accès aux financements et l'accès aux marchés".

"Notre programme-phare a pour objectif de lever les contraintes que rencontrent les femmes pour une agriculture productive et résiliente à travers , l'accès au foncier et la sécurité foncière des femmes renforcés", a-t-elle conclu.

"Cette pratique est déjà en place au Kenya, où les entités adjudicatrices doivent allouer au moins 30 % de leurs approvisionnements à l'acquisition de biens, services et travaux auprès des micro et petites entreprises appartenant à des jeunes, des femmes et des handicapés", a-t-elle signalé.

"Des politiques de discrimination positive en matière de passation des marchés, d'investissement et d'approvisionnement peuvent générer des opportunités économiques en instaurant des mesures qui incitent à investir dans le potentiel des femmes et à s'approvisionner auprès de leurs entreprises", a fait valoir Diana Ofwana.

