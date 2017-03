Sénégal: Kaolack - Macky Sall a accompli la prière du vendredi à Léona Niasse

Le président du comité d'organisation de la Ziarra annuelle précise que "la tribune des hôtes" mesure 32 mètres de long et 15 mètres de large pour une capacité de plus de 465 places.

"Aujourd'hui, s'est-t-il réjoui, on peut dire que le président de la République, Macky Sall a respecté ses engagements et va lui-même, conformément au souhait du khalife de Léona Niassène, présider la cérémonie de réception des travaux de construction de la grande mosquée".

Etaient aussi présents Diène Farba Sarr (ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie), le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Sy, ministre en charge du Travail et l'homme politique et marabout, Ahmeth Khalifa Niasse.

