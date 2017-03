Afrique: CAN U20 - Les juniors sénégalais "prêts" à répondre sur les plans physique et athlétique

Les juniors sénégalais qui ont joué tous leurs matchs à Ndola (poule et demi-finale) sont arrivés à 11h locales à Lusaka où ils s'entraîneront ce samedi à 18h sur la pelouse du National Heroes stadium de Lusaka, qui doit abriter dimanche, même heure, la finale de la CAN des moins de 20 ans.

"S'ils ont pu faire face sur le plan mental notamment lors des matchs les ayant opposés au Soudan et à l'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils étaient bien sur le plan physique", a souligné le diplômé de l'INSEPS (institut national d'éducation physique et des sports) de Dakar.

"Nous avons fait une préparation adéquate et l'équipe est prête à faire face à la puissance physique et athlétique de la Zambie", a-t-il dit, soulignant que les joueurs sénégalais "se sentent actuellement très bien".

Lusaka (Zambie) — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est prête à faire face "physiquement et athlétiquement" à la Zambie, son adversaire en finale de la CAN de la catégorie, ou à n'importe quelle autre équipe, a déclaré à l'APS son préparateur physique, Souleymane Diallo.

