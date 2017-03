Cameroun/Guinée: Le Black Damba des femmes de Guinness Cameroun

Tchamba Duplex (TAD Sport Acadamy) et Jih Kalvin (Alcobendas Levitt, Espagne), deux juniors internationaux camerounais… Plus »

Pour Félicité Nson Ngangue, Directrice Marketing, « A travers la Journée internationale de la femme, l'entreprise veut célébrer la contribution des femmes dans la performance globale de l'entreprise. Nous avons des collaboratrices audacieuses dans tous les départements de l'entreprise, chaque jour elles travaillent avec une attitude Made Of Black et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que chacune a pris part ce jour au challenge 1MillionDamba lance par la marque Guinness »

En jonglant le Black Damba, les femmes de Guinness contribuent ainsi au challenge qui vise à offrir cumuler 1, 000,000 de jongles qui seront convertis en une infrastructure capable d'offrir plus de plus de 1, 000,000 de litre d'eau potable à une communauté.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.