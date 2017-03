Sénégal: L'Apr, un parti de paix, de cohésion, d'engagement et de solidarité

document

« Dans la vie, il y a des moments de silence et des moments d'expression, d'échange et de prise de responsabilité ».

J'aimerais publiquement attirer toute l'attention sur le contexte politique actuel noté dans notre pays qui se caractérise, de plus en plus aujourd'hui, dans ses manifestations passionnées, par une certaine polémique, créée et entretenue à dessein par certains milieux opportunistes, tapis dans l'ombre des salons et prêts à faire volte-face à la moindre occasion profitable, sinon à attaquer adversaires comme alliés dans le dos, qui connaissent bien des contextes politiques fébriles, dans les positionnements à la veille de certaines échéances politiques, ainsi que des phénomènes de mobilisation électorale, à haute teneur de violence.

Ces spectacles, «inter mi temps» mais récurrents, indignes de notre famille politique, qui se veut une association citoyenne, créée en vue de l'entente et de la concorde pour l'intérêt supérieur de la République, sont de nature à occulter tout le travail immense abattu, au quotidien, par Son Excellence Monsieur le président de la République, Macky Sall.

En effet, la situation conflictuelle, notée ces jours derniers, bien que caricaturale, est malheureusement devenue une triste réalité, et c'est tout notre système de valeurs politiques et morales qui est ainsi remis en cause.

Cela est à l'antipode des messages d'apaisement et de cohésion que le président Macky Sall ne cesse d'égrener devant la presse à chacune de ses sorties publiques.

Diffusion de messages irréalistes, populistes et opportunistes : c'est bien, en définitive, la question centrale de la discipline ou de l'inconscience politique des défis que révèlent ces faits survenus dernièrement.

Ce type de spectacle n'est pas vecteur de bonnes promesses et porte essentiellement en lui des germes de charges négatives, annonciatrices d'implosions et de désordres politiques qui, par leur anarchie sociale, engendrent la gêne au sein du pouvoir.

Je rappelle, ici, que notre famille politique, l'Apr Yakaar, ne saurait tolérer de tels agissements qui, malheureusement, persistent et servent de passerelles pour les « Buzz » médiatiques dont la mouvance présidentielle se serait bien passée.

L'Apr, au sein de tous ses alliés politiques dont Bennoo Bokk Yakaar (Bby), ne relègue aucune formation à sa périphérie ; les membres de cette coalition sont tous d'égale dignité et aucune parmi ses alliés ne saurait se prévaloir d'une légitimité exclusive qu'elle dénierait aux autres.

Face à l'emprise du désordre auquel s'adonnent, aujourd'hui, certains de nos responsables politiques, je me réfère à un électorat qui, en 2012, avait voté pour l'espoir, à une majorité écrasante de plus de 65 %, et de ce fait, suggère une solidarité agissante au sein de la majorité silencieuse de nos membres, face à ce désordre qui prend pied et s'installe tout doucement, et j'invite, en ce sens, tous mes concitoyens, solidaires et membres actifs au sein de Bennoo Bokk Yakaar, à se dissocier de cette lente dérive qui mine et menace la bonne marche de notre mouvement politique.

Ne se limitant plus à des débats d'idées et à des échanges constructifs, mais virant de plus en plus en des propos acerbes et autres diatribes verbaux, faute d'arguments persuasifs pouvant convaincre l'opinion contraire, les confrontations ont tendance alors maintenant à verser dans la sombre vulgarité, sinon même à pencher vers la voie de la violence physique, forme la plus courte et la plus abjecte pour imposer l'adhésion, à défaut d'arguments valables pour pouvoir convaincre.

Notre jeune formation politique, à travers des déchirements internes et des règlements de comptes personnels, est en train de s'illustrer de triste manière, en reproduisant, pour une énième fois, la configuration d'un spectacle tant décrié dont les Sénégalais, en général, et les instances dirigeantes de l'Apr, en particulier, ne veulent plus voir se reproduire au sein de la classe politique.

En effet, ce comportement laisse derrière lui la détestable impression d'un entre-soi, d'une querelle intestine de clochers dont le citoyen n'est que le triste spectateur, mais en même temps et - il faut qu'on le sache - aussi le sévère censeur, le poussant ainsi à se désintéresser de plus en plus de la chose politique.

Car celle-ci, sous son acceptation noble du désintérêt de soi et de sacrifice pour le bien public, est souvent assimilée, par l'opinion, à celle-là autre à connotation de basse « politique politicienne ».

Sous de tels agissements, dénotant d'une indiscipline politique notoire, certains membres de notre formation, en particulier sa jeunesse, fer de lance du parti, sans en avoir reçu aucun mot d'ordre leur provenant des autorités hiérarchiques de tutelle au sein des structures du parti, vont désormais jusqu'à même « sous-traiter », en quelque sorte, la discorde, entretenue à l'interne et alimentée par leurs fonds de provenance obscure. Cela, pour de sombres mobiles de positionnement.

Sous ce rapport, l'autorité morale même de notre formation politique se trouve indexée et se délite ainsi à chaque fois un peu plus face à la tolérance longtemps affichée de la part des instances supérieures du parti, en particulier de son président dont la bonne volonté de conciliation, d'harmonie et de rassemblement est trop souvent pris pour de la faiblesse aux yeux de quelques politiques ambitieux.

Unité autour des principes supérieurs républicains

En ces temps où certaines sensibilités politiques ne s'attachent qu'à leurs propres intérêts et rêvent d'une désintégration de notre formation au pouvoir pour assouvir leur dessein, notre détermination doit par conséquent se faire plus affirmée afin de démontrer, aux yeux de tous, notre unité autour des principes supérieurs républicains qui sous-tendent notre militantisme et ensuite maintenir ainsi fermement, autour de cet idéal républicain voulu de l'intérêt supérieur pour la chose publique, toute la cohésion en notre sein.

Car, en définitive, qu'est-ce que l'Alliance pour la République » (Apr), sinon un cadre de sacerdoce, en vue d'une action politique, dans le sens du désintérêt personnel et du don de soi, au service tout entier de l'intérêt supérieur de la République.

L'action républicaine, c'est cette action sans mobile autre que l'intérêt commun ; l'action dénuée de toute volonté particulière, affranchie de tout désir personnel et de quelconque quête bassement matérielle ; l'action pure, empreinte d'amour pour la patrie ; l'action sans récompense autre que la satisfaction d'avoir servi son propre pays dans le réconfort moral d'une vie utile et dont l'honneur et la reconnaissance, en retour, de la part de la patrie n'en est qu'une juste sanction populaire, mais que son auteur n'aura, en définitive, point recherchée.

Être « Républicain », mes chers camarades, c'est de savoir être un soldat de tous les instants pour le service de son seul pays et non être un profiteur qui seul se sert de son pays.

Être « Républicain », en définitive, mes chers amis, c'est de savoir faire de son devoir patriotique un saint sacerdoce ; c'est de savoir agir sans attendre une récompense, agir sans espoir de gain en retour, sinon la bonne conscience d'avoir transmis ce qu'on a reçu comme legs (la patrie avant le parti comme le répète le président de la République, Monsieur Macky Sall), sans altération aucune, d'avoir fructifié un dépôt des anciens, en espérant seulement la juste sanction divine de notre action, ici-bas ou bien dans l'au-delà ; ce qui vaut, du reste, toutes les religions.

Nous partageons, dans notre formation politique, un même idéal politique, nous appartenons à une même nation, avec ses valeurs ancestrales («diom, ngor, kersa»), puisées au fond de notre histoire commune, avec ses principes élaborés par les normes culturelles de notre société, et nous aspirons encore à un même avenir solidaire, dans notre commun vouloir de vie commune.

L'enjeu, n'allez surtout pas le chercher, cher camarade, dans un quelconque affrontement partisan, où aucun parmi nous n'en sortira ni grandi parmi ses pairs, ni plébiscité aux yeux des foules, a fortiori notre jeune parti en être fortifié au sortir de nos querelles fratricides.

L'enjeu, sachons-le, transcende bien de loin nos personnes ou même nos regroupements de partis, et va au-delà de nos égos surdimensionnés ; l'enjeu va de pair avec l'honneur et l'histoire que nous sommes appelés à transmettre à nos enfants, espérant en cela pour eux un avenir meilleur, comme si c'était pour nous-mêmes, car c'est du legs du pays éternel dont il est question ici.

Le président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de l'Apr Yakaar, a impulsé le rythme en réussissant avec brio la structuration de Benno Bokk Yakaar en parfaite intelligence avec ses alliés. En effet, Bby dispose, aujourd'hui, à côté du Secrétariat exécutif permanent (Sep) d'une commission communication et de quatre organes nationaux regroupant respectivement les jeunes, les femmes, les cadres et les sages.

Ce dispositif renforce la cohésion de notre coalition et l'inscrit dans la durée. Ces différents organes, avec leurs structures décentralisées, devraient servir, entres autres, à l'animation politique de Bby et à assurer l'accompagnement politique et le suivi des programmes et projets du Pse sur le terrain, en particulier face à l'opinion.

En tant que militants de l'espoir, nous devons bannir le désespoir en notre sein et nous serrer les coudes, nous ceindre les reins, tous ensemble dans l'unité, sans discorde ni fausse note, comme dans les rangées autour d'une prière rituelle, orientée derrière le seul imâm, et ce, en vue des seules échéances futures. Je voudrais cependant insister, ici, sur le fait que nous ne sommes en fait pas aussi divisés qu'il n'y paraît, car le socle initial, bâtisseur de l'Apr, est bien là, soudé autour de son président et de ses membres fondateurs historiques qui ont eu à l'ériger et l'impulser à ses difficiles débuts, avec tous les risques et périls, avant d'en accueillir de nouveaux sous l'ombre de la fraîcheur.

Taire les querelles intestines

Être de Bennoo Bokk Yakaar, chers amis, c'est savoir s'en montrer digne, hier comme aujourd'hui, partout et à tout moment ; dans tous les actes qu'exige l'appartenance à notre jeune formation et qui requiert de la part de tous ses adhérents, à quelque niveau qu'ils se situent dans les instances du parti, vertical comme horizontal, il faut toujours promouvoir un sens élevé du devoir militant et du sacrifice de soi. Cela, pour l'intérêt supérieur de la République.

La situation actuelle au sein de notre formation politique, sans pour autant être critique, prend néanmoins des allures inquiétantes et se déroule, aujourd'hui, sur un fond de menace de crise politique et morale à travers une remise en cause des principes éthiques qui doivent toujours fonder notre action et notre mouvement militant. Il faut donc, face aux échéances législatives prochaines, que nous risquerions de rater, en entretenant ainsi la querelle intestine et l'esprit sectaire de division, un sursaut citoyen sur fond de discipline militante afin de renforcer la vision du président Macky Sall, accompagner son action pour un Sénégal émergent et consolider en même temps son leadership national, sous-régional, continental et mondial.

Car, faudrait-il le rappeler encore une fois ici, nos peuples qui partagent la même histoire, et partant la même culture ainsi que la même géographie, donc la même complémentarité économique, doivent relever tous ensemble, la main dans la main, le défi de l'établissement durable dans la stabilité, la solidarité et l'accélération du processus de développement dont les bonnes retombées bénéficieraient aux générations actuelles et futures de toute la sous-région.

Le moment est venu de rappeler certaines des réalisations phares du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall. C'est aussi l'occasion de rappeler, à juste titre, que l'Apr salue, une fois de plus, l'engagement et le succès du président Macky Sall dans la promotion de cadres de concertation et de dialogue, ainsi que les médiations qui ont permis à des pays voisins de renouer avec la paix sociale et de rétablir les institutions démocratiques. En effet, la vision du chef de l'État est aussi une célébration de la cohésion sociale qui éloigne de la diabolisation de l'autre et inscrit nos actions citoyennes dans un cadre républicain de concertation. C'est pourquoi nous invitons toutes les formations politiques du Sénégal à un débat serein d'idées et de programmes. La coalition, dans ses soutiens permanents auprès du président, vise essentiellement l'amélioration concrète des conditions de vie des Sénégalais à travers des projets de haute portée comme le Pudc, le Puma, le Prodac, la Cmu et les Bourses familiales, pour ne citer que ceux-là.

La concrétisation de la vision du président Macky Sall pour une démocratie inclusive, enracinée dans les valeurs socioculturelles et les vertus fondamentales de notre société, nous impose de consolider nos acquis et engagement à ses côtés. Bby, en son sein l'Apr, a pour mission de poursuivre l'affirmation continue du leadership du président Macky Sall, et cela passe par notre capacité à lui insuffler une force de réaction décisive face aux défis actuels et à venir.

En vue de contribuer à l'amélioration du climat politique au sein de notre famille politique, le président du parti Apr ne cesse d'envoyer des émissaires dans les différentes structures afin de s'entretenir avec les responsables et rappeler ainsi l'importance de leurs rôles respectifs, mais surtout la nécessité de consolider leur cohésion interne, en vue d'une victoire prochaine, au sortir d'élections transparentes, apaisées et réussies. Ces rencontres avec les différents responsables d'organes permettent de rappeler à chacun d'eux leurs rôles, à la fois avant, pendant et après les élections. Elles permettent aussi de revisiter tous les aspects liés aux lignes de conduite du processus qui les touchent directement ou indirectement, de rappeler à tous l'importance de la formation citoyenne et de la sensibilisation des populations, ainsi que la nécessité de leur participation effective au processus de révision et d'inscription sur les listes électorales. En vue des prochaines élections législatives et présidentielles, les soubresauts de la mise en œuvre de la démocratie au sein du parti doivent être perçus, s'ils sont bien traités, comme des sursauts d'énergie pour la mobilisation et l'animation de notre grand parti.

C'est ici aussi le lieu de rappeler l'intérêt tout particulier que revêt, pour nous, cette prochaine échéance des législatives de 2017 dont le début de législature devra accompagner la fin du mandat présidentiel en cours, à travers la finalisation de ses grandes réalisations accomplies durant ce septennat, tout en préparant les réalisations prochaines, dans le cadre d'un second mandat présidentiel, réduit à un quinquennat, et qui pourra être entamé en cours de législature prochaine. Pour nous, il serait légitimement permis d'espérer alors ce prochain mandat présidentiel comme gagnant, dans le but de consolider les acquis réalisés avec la République sœur de Gambie, à travers un coup de maître diplomatique réussi dernièrement par le chef de l'État, devant nous permettre ainsi de réaliser, un jour prochain, le grand projet de la Sénégambie que nos deux peuples attendent depuis longtemps et espèrent de tous leurs vœux.

L'acte politique que le président Macky Sall vient de poser, à travers la restauration de la légalité en Gambie, devrait lui permettre légitimement de gagner un second mandat pouvant lui permettre de réaliser, à bonne fin et à moyen terme, cette intégration sous-régionale et continentale avec un fort leadership. Pour ce faire, il nous faudrait une législature prochaine favorable, prompte à l'accompagner dans son accomplissement politique. D'où l'intérêt, pour notre formation politique, de gagner ces législatives prochaines afin de nous donner les moyens juridiques de notre politique.