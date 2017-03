La gastronomie française sera à l'honneur ce 21 mars. L'opération « Goût de France », plus grand dîner français organisé sur les 5 continents, verra la participation, cette année, de 6 restaurants de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils proposeront chacun un menu d'au moins 5 plats.

Prévu le 21 mars 2017, l'événement « Goût de France » verra la participation de 6 restaurants de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils présenteront chacun à cette soirée gastronomique un menu d'au moins 5 plats typiquement français concocté avec un mariage de produits français et ceux locaux bio comme organiques.

En conférence de presse hier, avec les chefs des restaurants participant à l'opération au Sénégal, l'ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot, indique que l'opération « Goût de France » est un événement mondial pour célébrer la gastronomie française. « L'événement est proposé et encadré par la France. Mais c'est une initiative privée car c'est aux restaurants de s'inscrire et de se proposer », confie-t-il. A l'en croire, à Dakar, ce grand dîner va se tenir ce 21 mars dans les restaurants Teranga Lounge Pullman, Radisson Blu, la Guinguette, Casino Terrou de Saly, Habana Café de Saly et le Restaurant de l'Hôtel la Résidence des trois villes de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils proposeront chacun un menu de la gastronomie française.

Outre ces six menus à la soirée du 21 mars, il y aura aussi, d'après l'ambassadeur Bigot, un autre dîner qui sera offert le même jour à la Résidence de la France à Dakar pour célébrer cette gastronomie.

« A l'occasion, un concours sera également lancé dès lundi sur nos réseaux sociaux avec en jeu une invitation pour deux personnes à ce dîner. Les deux gagnants de ce concours auront le bonheur et le plaisir de participer à ce dîner », fait savoir son Excellence M. Bigot.

Précisant qu'au-delà de l'événement, ils souhaitent aller dans le sens du partage, de l'échange sur la formation, les produits, les menus et les techniques d'accueil, etc., pour un exercice typiquement franco-sénégalais, en faisant participer des chefs sénégalais des écoles hôtelières et de restauration sénégalaises. L'idée est de faire une Semaine du goût franco-sénégalais dans plusieurs endroits pour promouvoir davantage les produits sénégalais et mettre en valeur la créativité des chefs.

Les chefs des Restaurants du Radisson Blu et de Teranga Lounge Pullman se disent heureux de participer à ce concours « Goût de France ». « Nous allons concocter un petit menu en jouant dans la qualité. Et puisque nous travaillons beaucoup avec des fermiers locaux, nous allons, pour le menu, mélanger les produits français et locaux », dit le chef du restaurant du Radisson Blu. Pour sa part, le chef de restaurant du Teranga Pullman indique qu'il s'est tourné, en priorité, vers ses régions d'origine, à savoir l'Alsace.

Par exemple pour l'entrée, il va travailler le foie gras sous une autre spécialité, les griottes de Fougerolles qui viennent aussi de la région. N'empêche, Bernard Stempflé va également miser sur le mariage entre la cuisine typiquement française et les produits sénégalais.

Événement mondial, l'opération « Goût de France », le plus grand dîner français du monde, rassemblera 2.000 restaurants, 2.000 chefs et 200 menus dans les 5 continents.