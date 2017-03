Afrique: CAF - Samuel Eto'o veut « autre chose » à la tête de l'institution

Et de tenter une comparaison avec la FIFA. « Ces changements pourraient prolonger et améliorer ce qui a été accompli. Regardez la Fifa : l'arrivée de Gianni Infantino à la présidence a reboosté l'innovation, sans faire tanguer l'institution. Tenter autre chose à la tête de la CAF n'est donc pas une mauvaise idée... », a-t-il conclu.

La CAF est à un certain niveau de revenus financiers. Elle est respectée, au sein de la Fifa par exemple », a poursuivi l'ancien joueur du FC Barcelone qui aimerait bien qu'il y ait plus de fraîcheur pour, dit-il, « ouvrir d'autres horizons. Sans nier ce qui a été fait ».

« J'espère juste que ces changements pourront aider le football africain à évoluer, car c'est le plus important. Le développement de la CAN a permis d'améliorer les infrastructures, et c'est important. Mais les principaux bénéficiaires de ces changements doivent être les joueurs, surtout ceux évoluant en Afrique.

« Issa Hayatou a beaucoup fait pour le football africain. Et je pense qu'il songe à sa propre succession, pour pérenniser le bon travail qu'il a abattu », a d'abord lâché Eto'o. « Aucune institution ne résiste aux lois des cycles et du changement », a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.