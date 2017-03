Congo-Kinshasa: Portefeuille de la Banque mondiale - Le gouvernement attend des résultats concrets

Ce montant vise, entre autres, à renforcer le système fiscal congolais, le cadre du processus budgétaire, opérationnaliser la réforme de la comptabilité publique, à contribuer à la décentralisation financière, etc. Ce programme se clôturera au 31 décembre 2021 et sera mis en œuvre par le Comité d'orientation des finances publiques.

Bien avant la clôture de cette 7ème revue, le gouvernement, représenté par le ministre des Finances et les directions des opérations de la Banque mondiale ont signé l'accord de financement additionnel au profit de PROFIT Congo, d'un montant de 50 millions de dollars Us.

« La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner la RDC, le gouvernement a rappelé ses priorités et attentes », a-t-il indiqué, avant d'affirmer que les deux parties ont réaffirmé leur engagement à sauvegarder le niveau des interventions et d'écarter les écueils à la mise en œuvre des projets.

Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, Ahmadou Moustapha Ndiaye, le solde non décaissé des projets peut toujours aider le pays à subvenir aux objectifs de développement, au bénéfice de populations et pour le développement durable. Il a émis le vœu de voir adopter des mesures pouvant rassurer que les recommandations sont mises en œuvre.

La revue de performances était placée sous le thème « Mise en œuvre de projets financés par la Banque mondiale face aux défis de la crise économique en cours ». Ce, dans l'objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des projets et de contribuer ainsi à l'amélioration de la performance des projets et par là, aux objectifs de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.