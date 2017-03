Madagascar: Le PAM utilise des coupons électroniques pour venir en aide aux communautés dans le sud

Ce projet fait partie de l'assistance d'urgence au profit d'un million de personnes en insécurité alimentaire sévère causée par la sécheresse dans les régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, au sud de Madagascar. En appui au Gouvernement et en collaboration avec les partenaires humanitaires, cette assistance est réalisée à travers des distributions gratuites de vivres, des programmes de transferts monétaires et de coupons alimentaires, un appui nutritionnel pour le traitement de la malnutrition et un programme d'alimentation scolaire.

Les programmes de transferts monétaires et de distributions de coupons électroniques du PAM sont réalisés grâce à l'appui de donateurs comme la Suisse, ECHO, la France, l'Australie, la Corée du sud, l'Estonie et la Finlande.

« Nous félicitons le PAM pour le lancement de ce projet pilote pour les réponses humanitaires dans le Grand Sud, notamment à Amboasary Sud. L'esprit de relance de l'économie locale insufflé par sa mise en œuvre est accueilli très favorablement et nous encourageons sa mise à échelle dans d'autres localités dans le cas où l'expérience sera probante, afin d'appuyer le relèvement des ménages les plus vulnérables » a déclaré Thierry Venty, Secrétaire Exécutif du BNGRC.

En outre, l'utilisation de coupons favorise l'injection d'espèces dans l'économie locale, contribuant à développer les marchés locaux, inciter les petits exploitants à produire plus et renforcer les capacités nationales.

Depuis trois ans, une des modalités utilisées par le PAM à Madagascar est l'assistance via des transferts monétaires. La distribution de coupons électroniques - semblables à des cartes de paiement prépayées - est un autre mécanisme de transferts monétaires qui peut améliorer l'accès à la nourriture et réduire le recours à des stratégies de survie comme la vente de biens précieux de production pour acheter des vivres.

