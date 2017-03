Congo-Kinshasa: Retour au bercail

Pour preuve. Les neuf composantes qui avaient signé l'acte de Genval sur la création du Rassemblement ont pris part à la première réunion politique, convoquée le jeudi 9 mars à Limete, par Félix Tshisekedi, nouveau président du Rassemblement. Au cours de cette réunion, plusieurs personnalités ont répondu présent, une façon d'exprimer leur allégeance au nouveau leadership et de sceller l'unité dont le Rassemblement a tant besoin pour poursuivre son combat pour l'alternance et le changement démocratique en RDC.

Les appels lancés récemment par la CENCO, la MONUSCO et l'Union européenne pour l'unité du Rassemblement ont donc porté ses fruits. Le nouveau leadership, incarné par la double présidence du tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, reçoit chaque jour qui passe l'allégeance des membres de cette méga plateforme de l'Opposition et même de ceux qui ont mené la fronde la semaine passée.

