Togo: Tension sociale toujours aussi vive dans le milieu enseignant

Le gouvernement travaille à l'élaboration d'un nouveau code foncier et domanial. Vendredi en conseil des… Plus »

En recevant les conclusions du groupe de travail, le Premier ministre, Komi Sélom Klassou, a déploré les actes de violence de ces derniers jours, à travers le pays, et appelé apprenants et enseignants à retourner en classe et contribuer à la sérénité dans le pays.

« Du moment où nous avons donné un délai à l'employeur, il faut nécessairement démontrer, à l'expiration du délai, que l'employeur s'est montré fautif et ainsi amener l'employeur à comprendre qu'il faut régler les problèmes et ne pas toujours faire une fuite en avant », a-t-il déclaré.

Six semaines après, le groupe de travail a remis ses conclusions au Premier ministre. Komi Sélom Klassou s'est voulu rassurant et promit de tout mettre en œuvre pour un secteur éducatif prospère.

Au Togo, certains syndicats enseignants sont en grève, depuis des mois, pour revendiquer un statut particulier d'enseignant et l'obtention de primes. Un groupe de travail, mis en place le 18 janvier, composé de représentants d'enseignants, de parents d'élèves et de l'administration, a travaillé à un cahier de doléances.

