Madagascar: Entrepreneuriat - Les femmes de l'Androy lauréates

« Notre projet veut casser l'image stéréotypée d'une région sèche, sous développée et non évolutive de la région Androy », précise encore la présidente. « Avec ce prix de 20 millions

Celle-ci a planté des arbres de type acacia, des orangers et des manguiers. « Notre association reçoit des commandes de jeunes plants provenant de diverses entités des régions riveraines », a expliqué Avisoa Aimée Rambehy, présidente de l'association AMAA, au Carlton, hier, lors de la cérémonie de remise de prix au concours du meilleur projet féminin, organisé par le ministère de la Population et de la promotion féminine et ses partenaires, dans le cadre de la journée de la femme.

