Togo: Un code foncier 'moderne, systémique et libéral'

Face à ce constat, l'avant-projet définit, notamment, le cadre institutionnel du foncier, il fixe les principes généraux applicables à la propriété, traite des propriétés collectives, réglemente le domaine immobilier de l'Etat, évoque les dispositions relatives aux terres rurales et aux contentieux - il sont très importants - et prévoit des dispositions transitoires.

Le gouvernement travaille à l'élaboration d'un nouveau code foncier et domanial. Vendredi en conseil des ministres, les membres du gouvernement ont suivi la présentation de la méthodologie d'élaboration et les grands axes de l'avant-projet.

