Sénégal: Seydou Guèye annonce une liquidation prochaine de la SIAS

S'agissant de la Communauté urbaine de Dakar et de la Société de transport du Cap-Vert (Sotrac), "des propositions alternatives" ont été soumises à ces organisations, en vue de leur "validation", poursuit M. Guèye, qui annonce "une évaluation des engagements et des instructions données par le Premier ministre, mardi 11 avril, à 10h".

La société Transrail (chemins de fer) "est dans une situation particulière. Des mesures ont été prises (... ) par le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, l'Agent judiciaire de l'Etat et le ministre des Infrastructures, pour préserver (... ) les droits des travailleurs", a-t-il ajouté.

Un accord n'a pas encore été conclu entre le gouvernement et les ex-travailleurs de certaines entreprises en difficulté concernées, et "les procédures" de règlement des dettes à payer ne sont pas non plus arrêtées, a-t-il signalé.

"La situation n'étant pas la même pour ces entreprises, on ne peut pas avoir une approche globale. Et il y a [un règlement] au cas par cas en ce qui concerne les entreprises publiques ou parapubliques", a expliqué Seydou Guèye.

