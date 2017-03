Congo-Brazzaville: Ouesso et le processus électoral

S'il est difficile pour l'heure de prédire la future configuration de l'opposition et de la majorité au Congo, il est cependant certain que les élections de cette année planteront le nouveau décor du microcosme politique national.

Ouesso a pourrait-on dire grouillé du beau monde de la politique, un peu comme ce fut le cas la fois dernière à Sibiti, et avant Sibiti, Dolisie, Ewo et Brazzaville.

Celles-ci portent pour l'essentiel sur l'amélioration du processus électoral, afin que les compétitions pour l'attribution des sièges à l'Assemblée nationale et aux assemblées locales se déroulent avec le moins de suspicion possible.

Réuni, à Brazzaville, vendredi 3 mars, ce groupement dans lequel siègent notamment l'ARD (Alliance pour la République et la démocratie) et le CAP (Congrès africain pour le progrès) a décliné l'offre de Ouesso au motif qu'il n'a pas été formellement invité.

