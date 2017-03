Maroc/Niger: Convention de partenariat entre la FRMF et les Fédérations nigérienne et guinéenne

Une convention de partenariat sur le développement du football au continent africain a été signée, jeudi à Rabat, entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et son homologue nigérienne.

Paraphée par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et son homologue de la Fédération nigérienne, Djibrilla Hima Hamidou, cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération et d'échange d'expertises entre les deux instances footballistiques.

S'exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a indiqué que l'objectif primordial de ces conventions, que ce soit avec le Niger ou d'autres pays africains, est le développement du football au sein du continent, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une coopération Sud-Sud prometteuse.

La gestion du futur des jeunes, en l'occurrence, fait partie intégrante des finalités de ces partenariats, a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, M. Hamidou a souligné qu'à travers cette convention, le football nigérien profitera de l'expérience et l'expertise marocaines sur les plans technique, arbitral et médical.

Le football marocain, a poursuivi ce lauréat de l'Académie Royale militaire de Meknès, a fait rêver toute l'Afrique, notamment à travers des participations honorables en Coupe du monde, ajoutant que le Maroc a réussi à se distinguer en tant que référence footballistique, et ce grâce aux efforts déployés par toutes les instances du Royaume.

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique adoptée par le Royaume visant à renforcer les liens de coopération avec les pays du continent dans différents domaines.

Par ailleurs, une convention de partenariat portant sur le développement du football a été signée, jeudi à Casablanca, entre la FRMF et son homologue guinéenne (FGF).

Paraphée par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et le président de la FGF, Antonio Souare, cette convention de partenariat s'inscrivant dans le cadre de la coopération et d'échange d'expertises entre les deux instances, porte sur divers domaines relatifs à l'arbitrage et la formation technique, ainsi qu'à l'organisation de sessions de formation au profit des entraîneurs et arbitres.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie relative au renforcement de la coopération bilatérale avec les fédérations africaines, cette convention, qui s'étale sur deux ans renouvelables, a pour principal objectif de contribuer au développement du football au sein du continent africain, a affirmé, à cette occasion, le président de la FRMF.

M. Lekjaa a également précisé que la convention signée avec la Guinée constitue une étape importante dans le processus de développement du football en Afrique, à travers la mise en place d'une feuille de route future qui permettra de concrétiser les perspectives d'avenir et répondre aux attentes énormes de la jeunesse africaine.

Pour sa part, le président de la FGF a salué cette initiative et fait savoir que la problématique principale du football en Afrique est la formation, d'où la nécessité de multiplier les efforts visant à mettre en place des instituts de formation développés.

En vertu de ce partenariat qui accorde la priorité au développement du football féminin, la FRMF et la FGF organiseront des matchs amicaux entre les sélections nationales des deux pays, toutes catégories confondues (A, locaux, équipe olympique, sélection féminine) et des visites mutuelles entre les cadres des deux instances, afin de garantir l'amélioration des techniques de gestion et de management, a-t-il dit.