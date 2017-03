La 21e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1 se déroule en cette fin de semaine avec seulement cinq rencontres, alors que trois autres sont reportées en raison de la participation du FUS, de l'IRT et du WAC aux compétitions africaines.

Ainsi ce samedi à 15H au stade municipal de Khénifra, le CAK reçoit la RSB. Un duel intéressant entre des locaux qui aspirent à glaner le maximum de points pour améliorer leur classement et assurer tôt leur maintien, et des Berkanis qui ont pris goût aux victoires et qui tiennent à aller jusqu'au bout dans leur course au titre. A six points du leader, les hommes de Rachid Taoussi ont beaucoup d'ambitions et rêvent d'une participation continentale.

A 17H, le Moghreb de Tétouan croisera le fer avec Chabab Al Hoceima à Saniat Rmel. Traversant un passage à vide, les coéquipiers de Zayd Karrouch sont sous pression, ce qui ne facilitera pas leur tâche face à un adversaire qui compte sur un autre faux pas de son vis à vis pour fuir, ne serait ce que momentanément, la zone de turbulences.

Le MAT, qui ne compte désormais que deux points d'avance sur son adversaire du jour, doit impérativement renouer avec la victoire s'il veut poursuivre le reste de la compétition avec plus de sérénité, autrement, le doute s'installera pour de bon au sein du groupe.

Pour la journée de dimanche, deux rencontres seront déterminantes pour les équipes du haut du tableau.

A 15H, le Complexe des phosphates vibrera au rythme du choc qui opposera l'OCK au DHJ. Les locaux, 12e au classement général avec 21 points, n'auront pas droit à l'erreur s'ils veulent s'éloigner de la zone de relégation.

En face, ayant retrouvé le chemin des filets, les Jdidis fondent de grands espoirs sur cette rencontre car une victoire leur permettrait de se rapprocher davantage des équipes du haut du tableau.

A 17H, l'Olympique de Safi reçoit le Raja de Casablanca dans l'une des affiches de la journée.

Les Safiotes, 7e au classement avec 26 points, semblent en mesure d'assurer leur maintien, et donc évolueront devant leur public et sur leur propre terrain sans pression aucune.

Pour sa part, le RCA n'aura d'yeux que pour la victoire qui le rapprocherait davantage du leader. A signaler que les rencontres FUS-JSKT, HUSA-IRT et WAC-AS FAR ont été reportées à une date ultérieure.