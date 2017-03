Maroc: BMCE Bank lance une promotion du "Club PME", dédiée exclusivement aux femmes

La BMCE Bank a lancé, en marge de la Journée internationale de la femme, une édition spéciale du "Club PME" visant à accompagner les femmes cadres des petites et moyennes entreprises (PME).

Cette édition spéciale, ayant démarré le 7 mars à "BMCE Bank of Africa Academy", a pour objectif d'accompagner et de sensibiliser une quarantaine de femmes, dont des chefs d'entreprises, des responsables financières, des cadres en charge de la trésorerie, des clientes de BMCE Bank et des membres de l'Association de femmes chefs d'entreprises du Maroc (AFEM), en leur offrant des cycles de formation certifiants, a indiqué un communiqué de la Banque.

Ainsi, rapporte la MAP, les thématiques abordées lors de ces formations permettent aux adhérentes de mieux approfondir leurs connaissances bancaires et développer leurs compétences stratégiques et techniques, a précisé la banque.

"Conscient de l'importance du rôle économique et social de la PME dans toutes les régions du Royaume, le "Club PME by BMCE Bank" continue à accomplir sa mission d'accompagnement et de conseil, à faciliter la maîtrise des techniques bancaires et à favoriser l'échange d'expériences entre PME", lit-on au communiqué.

Le cycle de formation de cette année a été enrichi par un nouveau module, conçu en collaboration avec l'équipe MorSEFF et portant sur l'intérêt du développement durable et l'impact de l'efficacité énergétique, en plus des modules sur la salle des marchés et l'assurance.

A ce jour, le Club PME by BMCE Bank compte 12 promotions dans plusieurs régions du Maroc dont le bilan est très satisfaisant, s'est félicité la Banque.

Ainsi, plus de 211 PME ont bénéficié du cycle de formation, dont 7 à Casablanca, 1 à Rabat, 1 à Fès et Meknès, 1 à Agadir et Ait Melloul, 1 à Marrakech, Safi et Beni Mellal et 1 à Tanger, en partenariat avec plusieurs universités (Hassan II, Ibn Zohr, Abdelmalek Essaadi, Al Akhawayn...).

Près de 1.000 heures de formations, de partage d'expérience et d'échange sur les meilleures pratiques ont été assurées par une vingtaine d'intervenants, entre professeurs universitaires, cadres bancaires et partenaires (Maroc PME, CCG, filiales bancaires... ).