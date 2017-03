Maroc: Le gouvernement et l'exercice de l'écoute active

Un pays, particulièrement le nôtre, ce sont toutes les composantes. Et penser le pays, c'est penser en fonction de ces réalités. Au Maroc, il y a selon le recensement de 2014 plus de 30 millions d'habitants. Pas moins que cela. Heureusement.

Younès Moujahid, porte-parole de l'USFP, est, on ne peut plus clair: "Le fait de remporter les élections législatives ne signifie pas représenter la majorité d'un peuple... et ne signifie pas non plus que vous possédez un chèque en blanc signé par le peuple".

Un chef de gouvernement élu est appelé ainsi à aller vers l'autre partie et à l'écouter directement sans médias interposés et sans courtisans, parfois de mauvaise foi.

La méthodologie de Abdelilah Benkirane est, dans ce sens, à changer de manière radicale. Former une coalition gouvernementale nécessite certainement un tel esprit et ouvre grandes les portes aux négociations directes.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.