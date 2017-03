Algérie: La 49e édition de la fête du tapis avancée au 18 mars

Cette édition, qui prévoit une exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis tissés dans les différentes régions, des spectacles de fantasia et autres arts populaires locaux, sera ponctué par l'organisation de la septième édition du festival culturel local de chansons et musiques du M'zab qui se déroulera du 23 au 26 mars, selon les mêmes services de la wilaya.

Cet événement à caractère national revêt une grande importance, car, non seulement il contribue à l'animation socio-économique de toute une région connue par sa richesse touristique, culturelle et civilisationnelle, mais aussi à la promotion du secteur de l'artisanat, source de revenus pour de nombreuses familles de la région, selon de nombreux partenaires du secteur du tourisme et de l'artisanat.

Les professionnels de l'artisanat, attendus à cet événement, présenteront les créations et innovations de leurs productions artisanales à forte valeur culturelle et artistique, tout en proposant aux visiteurs la quintessence de l'artisanat national, a-t-on fait savoir.

Par cet événement à caractère culturel, les autorités locales visent à promouvoir l'attractivité de la région en matière d'investissements économiques et de rehausser son image ternie par les douloureux événements qu'a vécus la région pour lui permettre un décollage économique créateur de richesses et d'emplois, ont-ils souligné.

