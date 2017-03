Sénégal: Kaffrine réfléchit à des réponses adaptées au changement climatique

"Toutes ces actions ont des effets négatifs sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'hydraulique, ce qui fait que le système des Nations unies, les partenaires techniques et financiers s'organisent pour accompagner les pays à atténuer les effets de ce changement climatique et à permettre aux populations de s'adapter pour une meilleure résilience", a conclu Cheikh Guèye.

"Ces intervenants agissent souvent, de façon isolée, avec les mêmes acteurs. Il s'impose dés lors une synergie d'action pour mutualiser nos efforts, visant une plus grande efficacité et une meilleure lisibilité des résultats", a-t-il indiqué.

Avec le Centre de suivi écologique (CSE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme national de développement local (PNDL) et des ONG, dont Enda ECOPOP, ce groupe de travail compte doter Kaffrine d'une réponse aux changements climatiques "dans la complémentarité".

Kaffrine — La commune de Kaffrine (centre) a abrité vendredi une journée de réflexion sur la planification et la budgétisation intégrant la dimension changement climatique, à l'initiative d'un groupe de travail pluridisciplinaire notamment composé de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

