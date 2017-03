Maroc: Accord de pêche UE-Maroc - l'UE appelée à s'abstenir d'apporter toute modification contraire au droit

Lorsque l'on mène des négociations, c'est toujours dans l'esprit du dialogue, d'écoute et de… Plus »

Se référant à l'arrêt de la CJUE qui a statué que le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire souverain du Maroc et qu'en vertu du principe d'autodétermination et du principe de l'effet relatif des traités, les accords d'association et de libéralisation UE-Maroc ne peuvent pas s'appliquer au Sahara occidental sans le contentement du peuple sahraoui, le Front Polisario a dénoncé l'accès des navires européens aux zones de pêche sahraouies.

Bruxelles — Le Front Polisario a appelé la Commission européenne à s'abstenir d'apporter toute modification au protocole à l'accord de partenariat de pêche UE-Maroc qui soit inconciliable avec les principes d'autodétermination et du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental conformément à l'arrêt de la Cour européenne de justice rendu le 21 décembre dernier.

