Il n'a pas manqué de rappeler la place de la pêche et de l'aquaculture dans l'Axe I du Plan Sénégal émergent pour la promotion d'une dynamique de croissance forte et durable.

De manière spécifique, au Sénégal, la production annuelle tourne autour de quatre cent mille (400 000) tonnes, pour une consommation moyenne en poisson de vingt neuf (29) kilogrammes par habitant et par an.

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Omar Guèye, a fait le point sur le secteur dont il a la charge. Selon lui, la pêche a une place privilégiée dans les politiques de développement et les économies respectives des Etats de l'Uemoa en contribuant de manière expressive à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

