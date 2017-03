Algérie: Le méga projet solaire du pays présenté à Washington

Elle a précisé que l'appel d'offres comprend deux segments importants, énergétique et industriel, pour lesquels le ministère de l'Energie prévoit de créer en partenariat des sociétés par actions pour assurer le financement de l'EPC et la mise en service des centrales solaires ainsi que la réalisation et la maintenance de ces usines.

Pour le lancement de cet appel d'offre, le ministère de l'Energie a finalisé un décret exécutif qui définit les conditions et procédures nécessaires de l'ancrage législatif et réglementaire.

Le projet sera scindé en trois lots de 1.350 MW chacun et adossé à la construction d'une ou plusieurs usines de fabrication d'équipements et composants de centrales solaires photovoltaïques, a expliqué Mme Hamrour lors de sa présentation.

La troisième édition de ce forum a enregistré la participation des représentants de plusieurs banques et agences gouvernementales américaines et de la Banque mondiale.

GEEC a été représentée, lors de cette rencontre axée sur la bancabilité des grands projets énergétiques en Afrique, par son PDG M. Mohamed Arkab, accompagné de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Madjid Bouguerra et de la directrice de développement et moyen de production, Ouidad Hamrour.

