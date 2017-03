Algérie: 600.000 toxicomanes en 2016, appel à la vigilance et à la lutte contre le fléau

Cette rencontre a été organisée en collaboration avec l'établissement public de santé de proximité d'Ain Témouchent avec la participation de représentants de la gendarmerie et de la sûreté nationales en présence d'étudiants et de lycéens.

Les services de la gendarmerie nationale d'Ain Témouchent ont saisi plus de 12 quintaux de résine de cannabis et 5.415 psychotropes l'année écoulée, a révélé le représentant du groupement territorial de ce corps de sécurité, le commandant Tarik Hendi lors de cette journée de sensibilisation.

Ain Temouchent — Le recensement de 600.000 toxicomanes en 2016 en Algérie interpelle davantage et appelle à la vigilance et à la lutte contre le fléau de la drogue, a indiqué jeudi lors d'une rencontre à Ain Témouchent le président de l'Instance nationale de promotion de la santé et de développement de la recherche, Mustapha Khiati.

