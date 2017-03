Sénégal: Ousmane sSonko de Pastef - «Il ne pourra jamais nous empecher de nous prononcer sur...»

«J'invite Macky Sall à venir se mettre devant tous les Sénégalais et justifier le patrimoine énorme qu'il a déclaré et qu'il prétend constituer en six ans. Il n'a qu'à venir puisqu'il est l'inquisiteur chez les autres, il n'a qu'à venir devant les Sénégalais et justifier comment il a pu constituer ce patrimoine-là qui est même incomplet parce qu'il ne va pas nous dire qu'il n'a jamais eu de compte bancaire.

Pourtant, ces affaires ont précédé l'affaire Khalifa Sall. L'Ofnac a épinglé un vaste réseau de trafic sur les timbres fiscaux et les quittances à la Direction des Impôts et Domaines.

Loin de s'en tenir là, le patron de Pastef a également interpellé le procureur de la République sur les autres rapports des corps de contrôle de l'État, notamment celui de l'Ofnac. «L'Ofnac a épinglé le directeur du Coud. Il y a eu des lettres de dénonciation. On reproche à Khalifa Sall 30 millions par mois mais ici, on parle de 150 millions par mois.

Poursuivant son propos, le leader de Pastef de se demander «comment voulez-vous que le peuple sénégalais se prononce sur toutes ces Institutions, l'Assemblée nationale, l'administration etc. et lui il ne veut pas qu'on parle de la magistrature».

