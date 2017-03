De son coté, Mamadou Goudiaby, directeur des Pêches maritimes du Sénégal, a constaté une raréfaction de l'espèce poulpe au Sénégal depuis un certain nombre d'année. «De 19 mille tonnes de poulpes débarquées en 1999, on est descendu, ces dernières années, à des quantités de 6 mille tonnes l'année.

A titre illustratif, M. Gueye informe que la production annuelle est estimée à 400.000 tonnes de poisson, avec une consommation moyenne de 29 kilogrammes par habitant et par an.

C'est pour pallier ces contraintes que le plan d'aménagement de la pêcherie de poulpe a ainsi été élaboré en 2015, avec l'appui du projet Adupes et est actuellement en cours de mise en œuvre», a fait savoir le ministre de la Pèche et de l'Economie maritime, Oumar Gueye.

«La pratique au Sénégal en la matière, n'a pas toujours un soubassement scientifique et les mesures de gestion sont souples, comparées à celles en vigueur au Maroc. En outre, la valeur commerciale du poulpe sénégalais sur les marchés européen et japonais, est faible en raison de sa qualité peu appréciée.

