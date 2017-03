Angola: Le ministre Muandumba rouvre un centre social pour les personnes âgées

Luanda — Un centre social pour prendre soin des personnes âgées, appelé "Kudissanga Kua Makota" (qui signifie "Rassemblement des anciens"), a été rouvert vendredi, à Luanda, par le ministre de l'Assistance et Réinsertion sociale, Gonçalves Muandumba.

Le centre, qui a une capacité d'héberger 72 personnes âgées, vise à contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie, défendre leurs droits légitimes, en particulier la loi de protection contre la violence physique et psychologique, la protection sociale et la santé et les activités de détente.

À l'occasion, la responsable de l'Association d'amitié et de solidarité envers les personnes âgées (AASTI), l'organisation non gouvernementale chargée de diriger ledit centre, Emilia de Almeida, a salué l'aide de divers partenaires sociaux qui a rendu possible la réalisation de ce projet.

A son tour, le ministre Gonçalves Muandumba a salué l'initiative de l'AASTI et a dit que cela était une manière d'occuper les personnes âgées avec plusieurs activités, à savoir l'alphabétisation, l'artisanat, l'exercice physique, des visites aux sites touristiques et autres activités connexes.

Le ministre a appelé les familles à visiter le centre pour interagir avec les personnes âgées pour profiter de leur expérience de vie et de leurs conseils afin de trouver les mécanismes les plus cohérents pour la récupération des valeurs morales et civiques, dont beaucoup ont été perdus au cours des années.