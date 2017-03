Afrique: CAN U20 - Les «lionceaux» en finale pour la 2éme fois d'affilée

Grâce à un but de la tête d'Aliou Badji à la 13ème minute, le Sénégal rejoint la Zambie en finale de la CAN Zambie 2017 prévue ce dimanche 12 mars, au National Heroes stadium de Lusaka. En lever de rideau, les deux demi-finalistes malheureux, l'Afrique du Sud et la Guinée vont s'affronter pour le match de la 3ème place.

Zambie -Sénégal ! C'est l'affiche de la finale de la coupe d'Afrique des nations U20 devant se dérouler ce dimanche 12 mars à Lusaka.

Après la victoire des Zambiens mercredi devant l'Afrique du Sud, les «Lionceaux» ont composté leur ticket hier, jeudi 9 mars en s'imposant (1-0), devant la Guinée.

Pour ce derby de la zone ouest A de développement du football de la Confédération africaine de football (CAF) entre le Sénégal et la Guinée, il a fallu une action d'école, une relation établie et fortifiée entre deux joueurs ayant débuté ensemble dans les petites catégories au Casa Sports (élite sénégalaise) pour décanter la situation.

Entre Jean Jacques Ndecky et Aliou Badji, c'est une histoire faite de complicité qui a amené les joueurs à gagner plusieurs trophées nationaux en petites catégories avec l'équipe fanion du sud du pays jusqu'en 2015.

Les deux joueurs du Casa Sports, (Aliou Badji a toutefois signé récemment un contrat de quatre ans en faveur du club suédois de Djurgardens), il était facile de se retrouver et la première montée de l'arrière droit, Ndecky fut la bonne.

A la 13ème minute sur un ballon bien amené sur son couloir, l'arrière droit centre parfaitement sur son désormais acolyte qui n'a eu qu'à mettre la tête pour ouvrir le score 1-0. Ce sera l'unique but de la partie.

A la 45ème minute, Ndecky finalement élu "Homme du match", a réussi sur un dédoublé avec Ibrahima Niane réussit une autre merveille de centre bloquée par la main du défenseur Mohamed Aly Camara.

Penalty siffla l'arbitre mais Ibrahima Niane voit sa tentative bloquée par le gardien guinéen Sékouba Camara.

Auparavant, la Guinée était passée à deux doigts de l'égalisation Yamodou Touré (14ème minute) le défenseur Mohamed Aly Camara (22ème minute) qui ont tous les deux touchés les montants du portier sénégalais, Lamine Sarr.

La Guinée a poussé fortement et jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, elle a eu entre les pieds de son défenseur Mohamed Aly Camara l'occasion pour égaliser. Mais il a été moins prompt que le gardien sénégalais qui s'est saisi du ballon.

Les Koto Boy's en toute réussite

Le Sénégal s'est qualifié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 20 ans (U20) en battant la Guinée, grâce à un but d'Aliou Badji, à la 13ème minute. Dimanche, les juniors sénégalais vont disputer pour la deuxième fois une finale de la CAN de cette catégorie.

Un membre de l'encadrement technique des juniors avait estimé que Jean-Jacques Ndecky était l'une des forces de l'équipe du Sénégal.

L'arrière droit du Casa Sports lui a donné raison en surnageant la demi-finale hier, jeudi 9 mars. Il a adressé un centre parfait à son partenaire de club Aliou Badji, qui en a profité pour ouvrir, et le score et son compteur de buts, dans cette compétition.

L'arrière droit du Casa Sports a été très performant au cours de cette rencontre. D'abord sur le plan défensif, Ndecky a rarement été débordé et a obligé son ailier à défendre bas.

Et sur le plan offensif, après le premier centre décisif sur Aliou Badji, il a refait les mêmes efforts pour adresser un nouveau centre à la 45ème minute.

Ce centre n'est toutefois pas arrivé à destination puisqu'il y a eu faute de la main du défenseur guinéen Mohamed Aly Camara. Malheureusement, le penalty a été raté par Ibrahima Niane en toute fin de première période.

Un échec sans grand dommage puisque la Guinée n'a jamais réussi à revenir dans la partie en dépit de ses occasions. Par deux fois, la Guinée a touché les poteaux, avec Yamodou Touré à la 14ème minute, et Mohamed Aly Camara, à la 22ème.

Dans une rencontre où les joueurs les plus en vue de l'équipe, Ibrahima Niane et Krépin Diatta, n'ont pas brillé, les protégés de Joseph Koto se sont appuyés sur la technique, la vitesse et la percussion de leur arrière droit pour gagner la demi-finale.

A ses débuts en équipe nationale junior, lors de la manche aller contre la Tunisie (éliminatoires de la CAN des U20) battue 2-1 chez elle, Ndecky a utilisé toute la capacité de persuasion de son entraîneur pour accepter de jouer arrière droit.

Face à des forfaits de dernière minute, dont celui de Moussa Wagué, il lui a été demandé de devenir arrière droit. "C'est vrai, je n'étais pas convaincu de pouvoir jouer à ce poste.

Grâce au coach, j'ai appris à me faire plaisir", avait-il dit à l'APS après la finale de la dernière édition de la Coupe du Sénégal, remportée par Niary Tally (0-3), aux dépens du Casa Sports.