Sénégal: Démarrage de la transplantation renale - Encore six mois d'attente

La transplantation rénale est en cours de mise en place. Selon le docteur Diack, il existe au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec une équipe multidisciplinaire composée de néphrologie, urologie, bactériologie-virologie, anatomie pathologique, biologie, biochimie, autres spécialisés médicales et chirurgicale en veille et l'immunologiste qui a été nouvellement recruté par l'hôpital.

Et de poursuivre que ce risque est multiplié par 3 chez les personnes obèses et par 7 chez celles dont l'indice de masse corporelle est égal ou supérieur 40.

La journée internationale du rein a été célébrée hier, jeudi 9 mars, à Dakar sur le thème: «maladie rénale et obésité». Pour la société sénégalaise de néphrologie, cette occasion doit être pour le grand public et à fortiori pour toutes les personnes concernées par obésité de vérifier le bon fonctionnement de leurs reins.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.