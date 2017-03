Sénégal: Exercices spirituels du Pére Franciscain Giulio Michelini - «Se faire humble pour écouter la voix de Dieu»

Enrichissant son discours, le père Michelini fait référence à Hanna Arendt et à la banalité du mal, établissant un parallèle entre la manière dont les nazis parlaient de leurs crimes et la manière dont Jean-Baptiste a été tué sur ordre d'Hérode.

Toujours dans son enseignement, il fera noter le retrait apparent de Jésus après avoir appris l'arrestation de Jean, le Baptiste, et les menaces des pharisiens à son encontre. Ce retrait stratégique, considère le père franciscain, n'a pas pour but de s'arrêter.

A titre illustratif, il part de la figure de Pierre et de la tradition rabbinique. Pierre reconnait que Jésus est le Messie par révélation. De là, le prédicateur suggère que le Père a parlé non seulement via son Fils, mais aussi via Pierre à son Fils.

